Плахотнюк спровоцировал скандал в Администрации Дональда Трампа ...

О его назначении сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что Гренелл "исключительно хорошо" выполнял свою работу на посту дипломата, имея в виду его последнюю деятельность в должности посла США в Германии.

В то же время, в США разгорается скандал вокруг назначения Гренелла, связанный именно с его работой на Плахотнюка, в отношении которого власти США ввели персональные санкции, обвинив его в коррупции.

В 2009 году Ричард Гренелл основал компанию Capital Media Partners с целью помогать налаживать клиентам "стратегические международные коммуникации".

Свои услуги эта компания оказывала и клиентам из Молдовы. В частности, с середины августа до середины октября 2016 года он опубликовал в США несколько статей. В них Плахотнюк представлялся, как влиятельный прозападный политик, храбро противостоящий российской угрозе в маленькой европейской стране. Гренелл даже назвал тогда Плахотнюка "молдавским Дональдом Трампом".

Впоследствии, на счетах возглавляемой Ричардом Гренеллом компании Capital Media Partners появилась сумма в 688 362 долларов.

Сразу после того, как Трамп сообщил о новой должности Ричарда Гренелла, в американском издании ProPublica вышла посвященная ему статья. В не, в частности, сообщается, что "новый директор разведки президента Дональда Трампа Ричард Гренелл раньше занимался консультациями в пользу одного из восточноевропейских олигархов, который в настоящее время находится в бегах и которому не так давно был запрещен въезд в США в соответствии с антикоррупционными санкциями, введенными в прошлом месяце Государственным департаментом".

Издание уточняет, что в 2016 году "Гренелл написал несколько статей в защиту олигарха, молдавского политика по имени Владимир Плахотнюк, но не сообщил, что ему заплатили". Гренелл также обвиняется в том, что он не зарегистрировался в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, который обязывает его сообщать о работе в США в пользу иностранных политиков.