Молдавские власти демонстрируют полную беспечность в связи со вспышкой коронавируса в Италии

Несмотря на экстренные меры, предпринятые властями Италии в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии, молдавские власти демонстрируют беспечность, не предпринимая никаких мер эпидемиологической безопасности в Аэропорту Кишинева.

Только в субботу в Кишинев прибыли 4 рейса из городов Италии, включая северную, ставшую практически эпицентром эпидемии. Речь идет о рейсах из Болоньи, Милана, Турина, Рима и Пармы. В воскресенье, уже прибыли рейсы из Милана и Венеции, а позже ожидается прибытие самолетов из Болоньи и Вероны, а также двух рейсов из Рима.

Как правило, самолеты на этих рейсах имеют полную загрузку, то есть в Кишинев без всякого медицинского контроля въехали не менее 1000 человек из зоны вспышки коронавируса в Италии.

Тем временем, в самой Италии власти предприняли экстренные меры в связи с резко возросшим количеством зараженных инфекцией, а также из-за уже подтвержденных двух смертельных случаев от коронавируса.

По состоянию на вторую половину дня 23 февраля, в Италии уже зарегистрированы 132 случая заражения коронавирусом, из которых два летальных случая. 89 случаев обнаружено в Ломбардии, 25 – в Венетто, 9 – в пригороде Болоньи, 6 – в Турине, 3 – в Риме.

В Венеции, из-за вспышки коронавируса власти объявили о закрытии традиционного карнавала. В ряде регионов Италии введен карантин, а школы будут закрыты до 1 марта.

Власти Молдовы пока не сообщали о предпринимаемых мерах в связи с распространением нового вируса в Европе.