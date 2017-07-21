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Шора подозревают в финансировании раскола в Демпартии Плахотнюка

Опубликовано : 24 февраль 2020 г. 09:47 | Просмотров: 811 | Категория: Власть

Лидер Демпартии беглоо олигарха Владимира Плахотнюка, экс-премьер Павел Филип считает, что за выходом из ДПМ 6 депутатов во главе с Андрианом Канду стоят деньги находящегося в международном розыске Илана Шора.

Об этом Филип заявил в эфире телеканала TVC21.

Филип сообщил, что у этой группы появились деньги после тайного визита бывших вице-председателей партии Андриана Канду и Сергея Сырбу в Израиль. По признанию Канду, в Израиле они якобы встречались только с Натаном Ротшильдом, замешанном в ранее проведенной афере с Кишиневским аэропортом через принадлежащую Шру компанию Avia-Invest.

Лидер ДПМ отметил, что по возвращении из Израиля "у этой группы появились большие деньги". Также он обратил внимание, что группа стала устраивать собрания в районных партийных организациях, устраивать застолья с вручением подарков. "Последняя встреча была в Дрокии, они оплатили счета в ресторане на 28 тысяч леев", - сообщил Филип, сказав, что он не получил ответа от Канду о происхождении этой и других сумм.

Павел Филип заявил, что считает эти средства "деньгами Шора". "После поездки в Израиль у этой группы появились деньги, и я прекрасно знаю, откуда. Чтобы в партию приходили деньги Шора, и я допустил бы это? Это ни в какие рамки не лезет", - заявил лидер Демпартии Павел Филип.

19 февраля группа из шести депутатов во главе с родственником беглого олигарха Владимира Плахотнюка, Андриана Канду покинула Демпартию, объявив о создании отдельной фракции. В группу вошли бывшие вице-председатели ДПМ Андриан Канду, Сергей Чеботарь, Элеонора Граур и Сергей Сырбу, а также Корнелий Падневич и Григорий Репещук. Как заявил Андриан Канду, мотивируя решение группы покинуть ДПМ, Лемпартия стала "практически невидимой на политической арене страны".


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