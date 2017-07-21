Аффилированные Плахотнюку СМИ стали изгоями для США ...

Молдавским СМИ, связанным с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком, отказано в возможности участия в грантах посольства США в Молдове.

В условиях посольства США по выделению грантов для молдавских журналистов впервые появилась клауза, ограничивающая выделение гранта для аффилированных Плахотнюку СМИ.

В частности, такая клауза содержится в объявлении о выделении грантов посольства США для поддержки профессиональных навыков журналистики.

Согласно условиям конкурса, "право на получение услуг ограничено организациями, официально зарегистрированными и лицензированными в Республике Молдова и не связанными с избранными или назначенными должностными лицами правительства или политических партий или членами их семей, а также с лицами или группами, или членами их семьи, определенные должностными лицами США, как причастные к значительной коррупции".

Очевидно, что вторая часть этого условия относится именно к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, в отношении которого Госсекретарь США Май Помпео сделал специальное заявление. О введении в отношении Плахотнюка и его семьи персональных санкций было объявлено в январе этого года.

"Сегодня, я публично определяю бывшего молдавского чиновника и олигарха Владимира Плахотнюка в связи с его причастностью к значительной коррупции. В своем официальном качестве, Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы", - сообщил 13 января в Twitter Государственный секретарь США Майк Помпео.

Известно, что до недавнего времени Плахотнюк владел напрямую, либо контролировал целый ряд СМИ, среди которых PublikaTV, Prime, Canal2, Canal3, радиостанции MuzFM, Maestro, Vocea Basarabiei и еще не менее десятка веб-сайтов, среди которых: abcnews.md, realitatea.md, politics.md, hotnews.md, telegraph.md, timpul.md, today.md, evzmd.md, moldova24.info, oficial.md и др.

В последнее время, часть этих СМИ вошла в медиа-холдинг, контролируемый занимающим должность президента Игорем Додоном.