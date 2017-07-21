Правительство выделяет элите Налоговой службы полмиллиона на пошив формы ...

Высшим чинам Налоговой службы будет выделено 500 тысяч леев на пошив специальной униформы.

Об этом сообщил в соцсетях экономист Дмитрий Барбалат, ознакомившись с рабочими документами запланированного на 26 февраля заседания правительства.

Согласно документу, пошив одного комплекта формы для появившихся среди налоговиков полковников и генералов обойдется в 20 тысяч леев.

"В среду на заседание правительства по предложению минфина утвердят униформы для налоговых работников со специальным статусом.

Таких (пока) 25. Всего стоимость экипировки - 500 тыс. леев.

То есть, экипировка одного сотрудника, и это в основном руководящий состав налоговой службы - с генеральскими и полковничьими погонами, будет стоить бюджету по 20 тыс. леев", - пишет экономист.

В этой связи он отмечает, что в Налоговой службе всего 1892 сотрудника, из которых 25 человек уже в чине генерал-полковника, генерал-лейтенанта и генерал-майора.

"Есть некие наблюдения - чем народ беднее, тем больше цацек на себя любит напялить", - резюмировал экономист Дмитрий Барбалат, комментируя намерения властей.

Ранее уже сообщалось, что, например, при полном безразличии налоговой службы был допущен вывод доходов газового монополиста в лице АО "Молдовагаз", который перепродал свой офис ценой более полумиллиарда леев своей же дочерней фирме, которая до этого не то, что не имела средств на подобные приобретения, но даже официально декларировала серьезные убытки.