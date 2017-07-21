Действиям властей по профилактике коронавируса мешали выходные ...

После того, как из пораженных инфекцией коронавируса северных областей Италии свободно прилетели в Кишинев полтора десятка самолетов с пассажирами, правительство решило в понедельник объявить желтый код опасности.

Решение было принято на совещании под председательством премьер-министра в связи с риском распространения коронавируса в Молдове.

Как заявила на заседании министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну желтый код подразумевает "усиление мер профилактики и контроля коронавируса". Согласно этому решению, только сейчас власти решились подвергать проверке въезжающих в Молдову граждан.

Сотрудникам Пограничной полиции поручено способствовать изолированию в специально приспособленных помещениях людей с такими симптомами заболевания, как кашель или затрудненное дыхание).

В Кишиневском международном аэропорту уже установлен аппарат дистанционного измерения температуры, а контролю подвергнутся все прибывающие пассажиры.

В понедельник власти Италии сообщили о подтвержденном пятом смертельном исходе от заболевания коронавирусом. Свыше 150 человек считаются заболевшими в этой стране, где находятся более 100 тысяч граждан Молдовы.

Ранее сообщалось, что молдавские власти бездействовали на протяжении прошедших выходных, когда на фоне стремительно ухудшившейся в Италии эпидемиологической ситуации только за субботу и воскресенье в Кишинев прилетели свыше 1000 пассажиров 12 рейсов из итальянских городов.