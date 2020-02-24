Власти отказываются от собственных граждан, работающих в Италии в период распространения коронавируса ...

Глава МИД Молдовы нашел оригинальный метод решения проблем с распространением коронавируса из Италии, призвав находящихся там граждан Молдовы отказаться от поездок на родину.

Со своим призывом министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой выступил в ходе срочно созванной премьер-министром Ионом Кику Комиссии по общественному здоровью и эпидемиологической ситуации.

На заседании этой комиссии было объявлено об установлении "желтого кода" угрозы инфицирования коронавирусом Covid-19.

Как сообщает Moldpres, со ссылкой на озвученную министром здравоохранения труда и социальной защиты Виорикой Думбрэвяну информацию, в Молдову уже доставлены тесты для определения вируса Covid-19, а лаборатория Национального агентства общественного здоровья оснащена необходимыми компонентами для отбора биологического материала. Также, Инфекционная больница им. Т. Чорбэ готова принять пациентов с подозрением на заражение Covid-19, а медицинский персонал всех профильных учреждений страны обеспечен перчатками, оснащением и защитными масками. Запасы больниц также пополнены препаратом "Тамифлю" против гриппа.

В свою очередь, присутствовавший на заседании министр иностранных дел Аурелиу Чокой призвал население, особенно наших соотечественников, которые находятся в Италии, к спокойствию и строгому соблюдению рекомендаций итальянских властей. Министр также призвал находящихся в Италии молдавских граждан воздержаться от поездок, в том числе в Республику Молдова.

В понедельник в Италии уже зарегистрировано 7 летальных случаев в результате заражения коронавирусом. Власти Италии предприняли самые жесткие меры, в особенности, на севере Италии, считающийся очагом заражения. Закрыты школы, рестораны и кафе, отменены футбольные матчи, также отменен и знаменитый Венецианский карнавал.

Ранее сообщалось, что молдавские власти бездействовали на протяжении прошедших выходных, когда на фоне стремительно ухудшившейся в Италии эпидемиологической ситуации только за субботу и воскресенье в Кишинев прилетели свыше 1000 пассажиров 12 рейсов из итальянских городов.