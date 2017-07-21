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Бельцам выделены два гранта на 2,2 миллиона евро для развития транспортной инфраструктуры и закупку новых троллейбусов

Опубликовано : 24 февраль 2020 г. 17:58 | Просмотров: 1 020 | Категория: Страна

Мэр Бельц Ренато Усатый подписал грантовое соглашение на 1,2 миллиона евро от партнера Евросоюза, а также грант в размере 1 миллиона евро от правительства Швеции.

Первый грант в суме 1,2 миллиона евро от Фонда Е5Р дополнит выделенный в прошлом году Европейским банком реконструкции и развития кредит в размере 2,5 миллионов евро на закупку 10 новых троллейбусов.

Как отмечается в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития, кредит от ЕБРР предусматривает закупку троллейбусов на автономном ходу в рамках программы ЕБРР "Зеленые города". Самым большим донором фонда E5P является Евросоюз. В Молдове партнерство E5P финансируется EC, Швецией, Молдовой, Германией, Данией, Норвегией, Эстонией, Польшей, Румынией, Чехией, Словакией и Литвой.

"Общая сумма проекта (кредит плюс грант) составляет 3.7 млн евро. Проценты по кредиту такие, что грантовая часть их не просто покрывает, но и выводит Бельцы в плюс. То есть, мы получили 3.7 миллиона евро, но отдадим значительно меньше этой суммы. Именно такие, выгодные для города проекты мы будем внедрять и дальше", - сообщил Ренато Усатый по итогам подписания соглашения.

Кроме того, мэр Бельц сообщил, что в этот же день им было подписано и соглашение с правительством Швеции о выделении 1 миллиона евро на экспертизу транспортной инфраструктуры Бельц. Как отметил Усатый, Бельцы станут первым молдавским городом, транспортную инфраструктуру которого оценят специалистами международного уровня.

"Специалисты дадут детальные рекомендации: как правильно проложить маршруты общественного транспорта, где и какие установить светофоры (и с какими интервалами), на какие улицы продлить существующие маршруты, как изменить дорожную разметку и многое другое. Бельцы должны стать комфортным городом с развитой транспортной инфраструктурой. Все у нас получится", - написал мэр Бельц Ренато Усатый по итогам подписания грантовых соглашений с представителями Евросоюза.


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