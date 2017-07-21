В Румынии обострился правительственный кризис ...

Как сообщается в пресс-релизе Конституционного суда Румынии, было принято решение, что "президент не выявил парламентское большинство, от которого должен был выдвинуть премьер-министра, поэтому глава государства должен выйти с новым предложением".

В то же время, Конституционный суд не запретил президенту Клаусу Йоханнису повторно выдвинуть кандидатуру Орбана, однако эта кандидатура должна быть от заявленного парламентского большинства.

Выйдя с заявлением после решения Конституционного суда, Йоханнис заявил, что еще не принял окончательного решения по кандидатуре нового премьер-министра, отметив, что однозначно не пойдет на выдвижение кандидата от Социал-демократической партии Румынии. Президент Румынии уточнил, что преждевременно говорить о дальнейших шагах до ознакомления с мотивированным решением

Конституционного суда. Йонаннис заявил, что и дальше остается сторонником скорейшего проведения досрочных парламентских выборов.

Предыдущее правительство Людовика Орбана было отправлено в отставку 5 февраля в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе оппозиционной Социал-демократической партии. Несмотря на это, президент Клаус Йоханнис на следующий день вновь поручил Орбану сформировать правительство, рассчитывая, что таким образом удастся спровоцировать досрочные выборы.