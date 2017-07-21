Газовый монополист требует не учить его заботе о потребителях ...

После того, как достоянием гласности стал миллиардный ущерб интересам потребителей за счет махинаций с доходами "Молдовагаз" и незаконным выставлением счетов, дочерняя компания "Газпрома" в Молдове решила опровергнуть очевидное расхождение "своей" цены на газ с ценами на европейских биржах.

В понедельник, АО "Молдовагаз" распространило пресс-релиз, приведя "некоторые разъяснения относительно опубликованной в онлайн-пространстве информации о снижении цен на природный газ на европейских биржах, а также о предложении директора "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, Республике Молдова приобретать природный газ в ЕС, что на 16 процентов дешевле, чем у ПАО "Газпром", используя для этого газотранспортную инфраструктуру в Украине".

В этой связи молдавский монополист заверяет, что "ежедневно следит за развитием международных бирж", сообщая, что по данным "смотрящих", в январе и феврале 2020 года котировки на природный газ якобы достигли 135 долларов США и 115 долларов США за 1000 м3, соответственно. Произведя свои, "беспристрастные" расчеты, молдавские газовики вышли на цифру в 203 и 182 доллара за 1000 куб.м. В то же время, они напоминают, что эта закупочная цена была бы выше импортной цены получаемого от "Газпрома" природного газа, которая сегодня составляет 174 доллара за 1000 куб.м.

Обращает на себя внимание, что в своих "беспристрастных" расчетах "Молдовагаз" оперирует несколько иными данными с европейских газовых бирж.

К примеру, уже сообщалось о том, что еще 7 февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% – со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.

Очевидно, эти ценовые показатели процентов на 15-35 ниже расчетных цифр, используемых в обосновании необходимости дальнейшей закупки газа по секретному контракту с "Газпромом", который "Молдовагаз" отказывается предавать гласности.

Продолжая свою исключительно логику монополиста, глава Правления компании Вадим Чебан размышляет о том, насколько "некорректно сравнивать цены на биржах с ценами, определенными на основе индексации нефти, потому что это абсолютно разные продукты".

Обращает на себя внимание тот факт, что г-н Чебан, как и его начальство в "Газпроме", предпочитает на замечать уже заявленные требования Болгарии о необходимости пересмотра "Газпромом" ценовых параметров контракта на поставку газа в Болгарию. Как сообщило издание "КоммерсантЪ", вместо нефтяной привязки может быть использована индексация на основе западноевропейских хабов. По оценкам аналитиков, цена российского газа для Болгарии может снизиться более чем на 50%, до $140 за тысячу кубометров. 140 долларов за 1000 куб.м – это уже цена в Болгарии, а не 135 долларов, как указывает "Молдовагаз" на некие цены, неких европейских хабов.

Особо привлекает своим цинизмом, граничащим с типичным чиновничьим чванством, последний абзац заявления руководителя молдавско-российского газового монополиста, вспомнившего про заботу о потребителе. "Компания сама решит, что ей выгодно, учитывая, в основном, интересы потребителей", - заявил Чебан.

Ранее уже сообщалось о том, что, пользуясь своим монопольным положением на рынке, дочерняя компания российского газового гиганта "Газпром" – молдо-российское АО "Молдовагаз", не без участия правительственных чиновников и руководства НАРЭ, отказывается опубликовать содержание договора с "Газпромом" о поставках природного газа в Молдову, а также положений о тарифах на транзит газа по территории Молдовы.