Премьер-министр не признаёт, кто в правительстве унизил находящихся в Италии граждан Молдовы ...

Кику сделал свое заявление в соцсетях, комментируя распространенную новость о заявлении главы МИДЕИ Аурелиу Чокоя на заседании Комиссии по общественному здоровью и эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер-министр сообщил также, что на этом совещании Чокоя не было.

Примечательно, что первоисточником новости было государственное агентство Moldpres.

Позже, агентство Moldpres распространило сообщение об ошибке, уточнив, что на заседании комиссии не присутствовал глава МИДЕИ Аурел Чокой, а вместо него "присутствовал представитель МИДЕИ, а не глава молдавской дипломатии", не уточнив имя чиновника МИДЕИ.

В то же время, Moldpres не опровергает саму суть заявления в отношении находящихся в Италии граждан Молдовы, к которым был обращен призыв отказаться от поездок на родину.

Ранее, правительственное агентство Moldpres сообщало, что присутствовавший на заседании министр иностранных дел Аурелиу Чокой призвал население, особенно наших соотечественников, которые находятся в Италии, к спокойствию и строгому соблюдению рекомендаций итальянских властей. Министр также призвал находящихся в Италии молдавских граждан воздержаться от поездок, в том числе в Республику Молдова.

В понедельник в Италии уже зарегистрировано 7 летальных случаев в результате заражения коронавирусом. Власти Италии предприняли самые жесткие меры, в особенности, на севере Италии, считающийся очагом заражения. Закрыты школы, рестораны и кафе, отменены футбольные матчи, также отменен и знаменитый Венецианский карнавал.

До середины дня понедельника молдавские власти бездействовали, несмотря на то, что на фоне стремительно ухудшившейся в Италии эпидемиологической ситуации только за субботу и воскресенье в Кишинев прилетели свыше 1000 пассажиров 12 рейсов из итальянских городов.