Умер последний маршал Советского Союза ...

Бывший министр обороны СССР и последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни.

Как сообщает "Интерфакс", о смерти Язова после тяжелой и продолжительной болезни стало известно из сообщения Министерства обороны России.

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. В 1988–1989 гг. осуществлял вывод советских войск из Афганистана.

Дмитрий Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года - членом президентского совета СССР и затем членом Совета безопасности СССР.

По его приказу в августе 1991 г. в Москву были введены танки. После Язов был арестован и обвинен в госизмене, в 1994 г. реабилитирован.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы.