Контролируемые Шором профсоюзы забеспокоились по поводу расследования об отчуждении профсоюзной собственности ...

Известная своей причастностью к холдингу основного обвиняемого в банковской краже Илану Шору Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы обратилась к председателю парламента, жалуясь на нарушение "прав и гарантий деятельности профсоюзов".

В своей декларации НКПМ призывает парламент "отказаться от расследования вопроса об отчуждении имущества профсоюзов и отменить Постановление Парламента о создании Следственной комиссии по расследованию отчужде­ния имущества профсоюзов".

По мнению руководства Конфедерации, создав следственную комиссию в связи с отчуждением профсоюзной собственности, парламент нарушил целый ряд международных договоров, среди которых Европейская социальная хартия, Международный пакт об экономичес­ких, социальных и культурных правах.

Профсоюзные чиновники считают, что таким образом государственные власти допускают "акты вмешательства в деятельность профсоюзов".

Кроме того, в профсоюзном ведомстве уверены, что намерением расследовать процесс отчуждения профсоюзной собственности парламент нарушил и целый ряд положений национального законодательства, а профсоюзы "не могут подвергаться парламентскому контролю, в том числе касательно распоряжения своим имуществом".

"Создание парламентской следственной комиссии по расследованию отчуждения имущества профсоюзов представляет собой грубое нарушение независимости профсоюзов и акт вмешательства в деятельность профсоюзов", - отмечается в Декларации, подписанной главой Национальной конфедерации профсоюзов Олегом Будза.

13 февраля парламент создал следственную комиссию по расследованию отчуждения имущества профсоюзов. В постановлении парламента отмечается, что после распада СССР, молдавские профсоюзы получили собственность, которая оценивается более чем в 200 миллионов долларов.

Известно, что руководство профсоюзов подконтрольно беглому лидеру партии "ШОР" Илану Шору. Часть профсоюзной собственности, включая Институт труда и гостиницу "Космос" в центре Кишинева.