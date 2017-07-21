Один из самых одиозных прокуроров Плахотнюка получил лицензию адвоката ...

Бывший прокурор Лилиан Бакалым, исполнявший целый ряд политически мотивированных уголовных дел в период режима Плахотнюка, стал адвокатом.

В ходе своего последнего заседания, Комиссия по лицензированию деятельности адвокатов при Союзе адвокатов Молдовы выдала лицензию бывшему прокурору Бакалыму.

Бакалым ушел в отставку из органов прокуратуры в январе этого года.

Он был одними из основных прокуроров, исполнявших политические заказы в отношении неугодных в период режима Плахотнюка.

В частности, Бакалым известен по нашумевшему делу о привлечении к уголовной ответственности мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеша.

Примечательно, что Союз адвокатов принял положительное решение в отношении Бакалыма, зная, что неделей раньше Чимпоеш подал в прокуратуру заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего прокурора Бакалыма, за превышение служебных полномочий и незаконное привлечение к уголовной ответственности его, как примара города.