Двое полицейских погибли в ДТП ...

Как сообщает Генеральный инспекторат полиции Молдовы, первая авария произошла около 20.17 на трассе М3 у въезда в коммуну Бэчой, под Кишиневом. 38-летний полицейский, потерял контроль над управлением автомобиля марки Toyota Auris. Он врезался в дорожный знак, после чего он столкнулся с автомобилем модели Opel. В результате полицейский скончался на месте.

Вторая трагедия произошла около половины пятого утра, на трассе Кишинев-Унгень, недалеко от села Пэнэшешть, Страшенского района.

35-летний полицейский, находясь за рулем автомобиля марки Mitsubishi Outlander, потерял контроль над управлением, после чего съехал с трассы в канализацию, врезался в препятствие, а затем перевернулся. В результате удара автомобиль загорелся, водитель застрял, а 18-летняя пассажирка была выброшена через лобовое стекло.

Полицейский-водитель скончался на месте (тело было обнаружено обугленным в автомобиле), а пассажирка была доставлена в Страшенскую больницу различными травмами.