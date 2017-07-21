АНОНС: На что и от кого заработал автор преступной схемы по легализации контрабанды в Приднестровье ...

По всем признакам посол Молдовы в Австрии, Словакии, при ОБСЕ и уставных органах ООН Виктор Осипов не остался нерасплаченным за внедрение уникальной схемы по легализации магазинов duty-free в Приднестровье, на неконтролируемой молдавскими властями территории.

Отсидевшись три года в должности посла, Осипов обзавелся некоторой собственностью в Вене, которая по своей цене существенно превышает все его доходы, даже принимая во внимание зарплату посла в 5 тысяч евро в месяц.

Продолжение – в следующих выпусках…