Додон напечатал собственный поминальник тиражом в 1500 экземпляров

Как сообщает телеканал TV8, поминальник был издан Кишиневским Полиграфическим комбинатом. В изданном в суперобложке издании напечатаны имена всей семьи Додона за здравие которых стоит молиться, а также имена покойных членов семьи Додона, за упокой которых будут молиться в молдавских церквах.

Судя по тому, что поминальник издан тиражом в полторы тысячи экземпляров, он должен быть направлен во все приходы Митрополии Кишинева и всея Молдовы.

В то же время, ряд священников сообщили журналистам, что подобное не принято в Церкви.

Ранее, в октябре 2017 года Додон рассказал в эфире контролируемого им телеканала, что его мандат "дан ему от Бога". Додон сослался на заверения в этой связи от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

По утверждению Додона, Патриарх Кирилл сказал ему об этом в самом начале президентского мандата Додона.