Около половины больниц России не имеют центрального отопления ...

В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тыс., на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.

14% зданий российских больниц находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.

Как сообщает РБК, об этом говорится в отчете Счетной палаты, посвященном положению дел в здравоохранении в 2018–2019 годах.

Большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете.

Примечательно, что ситуация в с отоплением и водоснабжением больниц практически не изменилась с 2016 года. В ноябре 2017 года Татьяна Голикова, которая на тот момент занимала пост председателя Счетной палаты, в интервью "Ведомостям" приводила схожие статистические данные за 2016 год: в 31% медицинских учреждений не было водопровода, у 40,5% — центрального отопления.

В нынешнем отчете Счетной палаты России также указывается, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%).