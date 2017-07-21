В Румынии подтвержден первый случай заражения коронавирусом ...

Первый случай инфицирования коронавирусом в Румынии был официально подтвержден в среду вечером.

Зараженным оказался мужчина из уезда Горж, который общался с недавно посетившим Румынию инфицированным коронавирусом 71-летним гражданином Италии. Итальянец прилетел в Румынию через аэропорт в Крайове и находился в Румынии с 18 по 22 февраля.

Мужчина помещен в карантин, а его лечением займутся в специализированном медицинском Институте в Бухаресте.

В карантин будут помещены еще 7 человек, живущих в одном доме с пораженным вирусом мужчиной. По данным румынских врачей, все семеро не заразились коронавирусом.