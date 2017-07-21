Путину предлагалось использовать двойника
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Президент России Владимир Путин признал, что в начале своего президентского мандата возникала идея использовать двойника.
Об этом Путин сообщил в интервью ТАСС, уточнив, что он отказался от идеи привлекать своего двойника.
По признанию Путина, эти предложения возникали в начале 2000-х годов. "Я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом", - сказал он.
В частности, предлагалось заменять Путина дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.
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