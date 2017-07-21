Путину предлагалось использовать двойника ...

Президент России Владимир Путин признал, что в начале своего президентского мандата возникала идея использовать двойника.

Об этом Путин сообщил в интервью ТАСС, уточнив, что он отказался от идеи привлекать своего двойника.

По признанию Путина, эти предложения возникали в начале 2000-х годов. "Я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом", - сказал он.

В частности, предлагалось заменять Путина дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.



