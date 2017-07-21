В Украине учрежден День сопротивления российской оккупации Крыма ...

Он будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Об этом Зеленский сообщил на церемонии открытия форума Age of Crimea 2020.

Президент Украины заявил, что в этот день, шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

"Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал президент Украины, сообщает его пресс-служба.

Зеленский отметил, что возвращение Крыма в Украину – это не только его цель как лидера государства, но и позиция гражданина.

"Это не только наша общая мечта. Это – залог безопасности на планете. Это восстановление веры. Веры в международное право и справедливость", – отметил он.

Крым был аннексирован Россией по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Россия считает присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".