В Украине учрежден День сопротивления российской оккупации Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении "Дня сопротивления российской оккупации Крыма".
Он будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Об этом Зеленский сообщил на церемонии открытия форума Age of Crimea 2020.
Президент Украины заявил, что в этот день, шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.
"Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал президент Украины, сообщает его пресс-служба.
Зеленский отметил, что возвращение Крыма в Украину – это не только его цель как лидера государства, но и позиция гражданина.
"Это не только наша общая мечта. Это – залог безопасности на планете. Это восстановление веры. Веры в международное право и справедливость", – отметил он.
Крым был аннексирован Россией по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Россия считает присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".