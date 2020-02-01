Мэр Бельц Ренато Усатый вскрыл схему хищений на городском предприятии

В среду, мэр Бельц лично посетил муниципальное предприятие ДРСУ и потребовал объяснений от всех, кто был замешан в воровстве топлива.

Мэр продемонстрировал коллективу предприятия видеозаписи, продемонстрировав, как под видом заправки топливом спецтехники предприятия, заправлялись автомобили, принадлежащие главному инженеру предприятия Анатолию Пасечняку.

"Я понимаю, когда кто-то берет ведро угля потому, что замерзает. Но когда это набирает массовый характер. Это же не мои деньги, это деньги муниципального предприятия. Это ваши деньги, деньги горожан. И когда кто-то считает, что ему можно все… Я вчера сорвался из-за того, что это воровство начало приобретать массовый характер", - заявил Усатый.

В свою очередь, уличенный в хищениях чиновник не стал отрицать факты, аргументировав это тем, что все посторонние автомобили заправлялись для из производственной необходимости.

Усатый передал журналистам все видеофакты хищений топлива муниципального предприятия.

По мнению мэра, указанный чиновник должен уйти с должности. А ситуацией должны заняться правоохранительные органы.

Днем ранее, на заседании муниципального совета Усатый объявил, что приедет с проверкой на МП Дорожное ремонтно-строительное управление после того, как зачитал письмо от одного из работников МП ДРСУ, сообщившего о хищениях топлива главным инженером.

Кроме того, на 2 марта намечено проведение внеочередного заседания муниципального совета, на котором будет утверждена отставка руководителя Бельцкого предприятия "Апэ-Канал".