Апелляционная палата была эвакуирована из-за сообщения о минировании ...

Сообщение о минировании здания Апелляционной палаты Кишинева поступило в Службу 112 в 09:30.

В результате, здание было оцеплено, а все находящиеся в нем эвакуированы.

Спустя полтора часа, спасатели сообщили, что сообщение о минировании оказалось ложным.

Полиция разыскивает сообщившего о ложном минировании.