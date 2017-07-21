Апелляционная палата была эвакуирована из-за сообщения о минировании
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Сообщение о минировании здания Апелляционной палаты Кишинева поступило в Службу 112 в 09:30.
В результате, здание было оцеплено, а все находящиеся в нем эвакуированы.
Спустя полтора часа, спасатели сообщили, что сообщение о минировании оказалось ложным.
Полиция разыскивает сообщившего о ложном минировании.
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