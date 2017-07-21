Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса ...

Переносчиками коронавируса могут быть домашние и одомашненные дикие животные из-за того, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, преодолел видовой барьер для человека.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украинысо ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 является летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы.

Уже известно, что в целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии: согласно исследованиям других коронавирусов, которые показали выживание до двух лет при -20° C.