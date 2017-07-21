Украинские националисты обвинены в сотрудничестве с российскими спецслужбами
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(ВИДЕО) Разжигание межнациональной розни в Украине, ставшей одной из причин аннексии Крыма Россией, было частью гибридной войны, а большинство лидеров националистов являются агентами российских спецслужб.
Об этом в четверг заявил в эфире украинского телеканала "Наш" один из самых влиятельных украинских журналистов и телеведущих Дмитрий Гордон.
"Когда мне говорят про [украинских] националистов, я хочу сказать главное: большинство лидеров украинских националистов являются агентами спецслужб Российской Федерации. И все, что они делали для разжигания межнациональной розни, они делали в рамках гибридной войны под руководством своего начальства из Москвы", - заявил Гордон.
Он отказался называть конкретные имена лидеров украинского националистического движения, предложив спросить их имена у руководителя СБУ Украины.
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