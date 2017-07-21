Российский кредит станет неприкрытой поддержкой Додона в предвыборный год - Петренко

Лидер партии "Европейские Левые" Григорий Петренко призвал оппозиционные партии объявить об отказе от ответственности за обещанный правительству Иона Кику российский кредит на 200 миллионов долларов.

Петренко считает, что этот кредит станет формой иностранного финансирования кампании Додона.

Об этом Григорий Петренко написал в соцсетях, комментируя спекуляции Игоря Додона и контролируемого им правительства Кику на тему получения кредита из России "на развитие инфраструктуры".

"Существуют некоторые негласные правила: международные кредиторы/доноры не принимают решения о выделении новых кредитов странам, если там не сформировано правительство, если политическая ситуация может измениться в любой момент и тем более, если они находятся перед очередными выборами.

Почему? Всё очень просто. Выделение кредита Правительству накануне выборов может быть справедливо воспринято как вмешательство в предвыборный процесс на стороне определенных политических сил.

В случае Молдовы, это может быть не просто вмешательство, а прямая возможность финансирования предвыборной кампании правящей партии.

Когда премьер Кику говорит, что нам хватит на этот год для строительства дорог 200 млн $ из кредитной линии РФ, это означает, что 15-20%, то есть, 30-40 млн $ через своих подрядчиков попадёт в предвыборную копилку Додона. Это по самым скромным подсчётам.

То есть, эти 30-40 млн $ будут не просто потрачены на кампанию Додона, но ещё и лягут на плечи всех граждан Молдовы на ближайшие 10 лет под 1,5-2% годовых. Это не считая ещё 160 млн $ кредита, которые Додон с Кику хотят направить на ремонт дорог.

В этой связи, призываю оппозиционные силы уже сейчас выступить против любых попыток внешних государственных заимствований в предвыборный год!

Оппозиционным силам Молдовы, которые придут на смену Додону и коалиции ПСРМ-ПДМ, уже сейчас стоит заявить, что они не будут признавать легитимность любых кредитов, выданных в предвыборный период под гарантии правительства! А значит, и не будут их возвращать!

Этот сигнал должен прозвучать четко и ясно уже сейчас! Если кто-то очень хочет выбросить в 2020 году 200 млн $ на поддержку Додона, то должны знать об этом заранее. Думаю, что и российским налогоплательщикам тоже будет интересно знать, зачем им второй Янукович в лице Додона за 200 млн $", - написал лидер партии "Европейские Левые" Григорий Петренко.