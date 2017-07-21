Wizz Air отменяет авиарейсы в Италию ...

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 10 марта до начала апреля сокращает полеты в сторону Италии.

Авиакомпания не увязывает напрямую свое решение с распространением коронавируса, объясняя это лишь с резким снижением спроса на билеты в города Италии.

Решение уже коснулось рейсов из аэропортов Румынии, Латвии, Польши, Австрии. Авиакомпания пока не объявляла о сокращении рейсов в Италию из Кишиневского аэропорта.

Пока, авиакомпания Wizz Air осуществляет из Кишинева рейсы в Болонью, Венецию, Верону, Милан, Рим, и Турин.

В случае уже приобретенных билетов на отмененные рейсы в Италию Wizz Air предлагает три варианта: либо поменять билет на другую дату (при необходимости с доплатой), либо вернуть деньги на банковский счет, либо Wizz Air может вернуть клиенту на счет Wizz 120% стоимости билета (эти средства можно потратить на другие билеты).