Митрополия Молдовы самоустранилась от мер по профилактике коронавируса ...

В условиях риска распространения коронавируса Митрополия Молдовы фактически самоустранилась от профилактических мер, несмотря на наличие в православных храмах традиций, которые могут прямо способствовать передаче вируса среди прихожан.

Речь идет о традиции целовать иконы и руку священнику, а также использовать при причащении общую ложечку. Несмотря на то, что наиболее подвержены заражению именно люди преклонного возраста, составляющие основную часть прихожан, Митрополия Молдовы пока не приняла никакого решения по этому поводу.

В то же время, например, в соседней Румынии, Патриархия вышла с рекомендацией временно избегать целования икон в церквях. Согласно специальному сообщению Румынской Патриархии, людям рекомендовано целовать находящиеся у них дома иконы.

Кроме того, румынские священнослужители призвали людей, имеющих симптомы гриппа любого типа, а также описанные властями симптомы коронавируса, избегать в те дни посещения церкви, а вместо этого слушать Святую Литургию по радио или по ТВ.

В случае причащения, служителям Румынской Церкви разрешено использовать принесенную прихожанами собственную ложечку.

Румынская Патриархия отмечает, что все эти меры носят исключительный характер и необходимы в условиях эпидемиологической ситуации.

С подобным призывом к прихожанам обратилась в Румынии и Католическая Церковь, а прихожанам и служителям разрешено избегать рукопожатий в процессе службы.

В Молдове же, несмотря на то, что церкви расположены почти в каждом селе, а православными считают себя не менее 90 % населения страны, Митрополия Молдовы не обратилась еще ни с одним призывом к прихожанам.