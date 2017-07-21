Власти скрывают долги по зарплате около 7 миллиардов леев ...

Ситуация с задолженностью работодателей перед работниками за последние годы набирает обороты и уже составляет около 7 миллиардов леев, что говорит о росте "зарплаты в конвертах", выплачиваемой с молчаливого согласия правительства.

Как сообщил в соцсетях экономист Дмитрий Барбалат, только за последние 4 года долги по зарплате выросли на 44%, с 4 млрд 576 млн леев до 6 млрд 606 млн леев.

"Ситуация с задолженностью работодателей перед работниками, за последние годы, набирает обороты.

За 2017г. всего задолженность по зарплате составила - 6,0 млрд. леев и в 2018г. - 6,6 млрд. леев. Это соответствует (-)2,3 месячные зарплаты ежегодно для всех 620 тыс. официальных работников.

Вот отрасли "рекордсмены" по задолженности:

- HoReCa - 7,9 месяцев

- розничная торговля - 5,8 месяцев

- добывающая отрасль - 5,2 месяцев

- информатика - 4,7 месяцев

- транспортировка газа - 4,3 месяца

- оптовая торговля - 4,0 месяцев

- транспорт и складская деятельность - 3,0 месяца

- сельское хозяйство - 2,8 месяцев

- строительство - 2,0 месяцев.

Переведем эту солидную задолженность в налоги и платежи в бюджеты.

- госбюджет и местные консолидированные бюджеты - ОДИН миллиард леев подоходного налога

- соц. бюджет - 1,8 миллиард леев соц. взносов

- бюджет мед. фондов - 0,5 млрд леев взносов", - пишет Барбалат.

В этой связи, он отмечает, что "как-то не правдоподобно, чтобы 11 тыс. программистов получали зарплаты через месяц". "Так же, как и 124 тыс. работников торговли. Не говоря о персонале гостиниц/ресторанов... И скорее всего, что зарплаты все-таки платят в конвертах", - делает вывод экономист на основании анализа статистических данных.

"Если отчетная задолженность по зарплате составляет 6,0 и 6,6 млрд. леев, то отчетная задолженность бюджету, соответственно, в 2017г. 2,9 млрд. леев и в 2018г. - 2,8 млрд. леев. То есть, значительно меньше. Но в два раза больше, чем в отчетах по задолженности налоговой службы.

Это свидетельствует, что работодатели по начисленной и не выплаченной зарплате, государству подоходный налог платят. Таковы правила.

А это значит, что налоговая служба и трудовая инспекция однозначно осведомлены о том, что работодатели систематически и ежегодно, месяцами зарплаты не платят, но никаких мер не принимают", - подчеркивает экономист Дмитрий Барбалат, отметив, что отсутствие соответствующих мер со стороны властей полностью противоречат действующему законодательству, в частности, положениям Трудового кодекса.