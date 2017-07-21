Додон взял себе в советники помощника Константина Цуцу ...

Бывший помощник разыскиваемого за особо тяжкие преступления экс-депутата Демпартии Константина Цуцу, Геннадий Юрко теперь сопровождает Игоря Додона в его предвыборных поездках по стране.

Последний раз, Юрко был замечен в кортеже занимающего должность президента Игоря Додона в четверг, в Хынчештском районе, где проходят выборы в парламент по одномандатному округу.

Юрко с недавних пор является советником Додона в области местной публичной администрации и регионального развития.

На прошлых выборах в парламент Юрко был помощником связанного с криминальным миром бывшего депутата Константина Цуцу по одному из одномандатных округов Кишинева. Тогда, он был еще и главой Кишиневского территориального офиса Госканцелярии, активно используя админресурс в пользу Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.