Ренато Усатый начал снос незаконной постройки в городском театре

Как заявил Усатый, незаконное строительство в театре было проведено арендатором при прежнем руководстве театра в нарушение запрета на строительство.

Арендатор проигнорировал все предписания Министерства культуры, а также руководства Примарии Бельц, указавшей, что здание является памятником архитектуры национального значения.

В пятницу, в прямом эфире в соцсетях Ренато Усатый зачитал определенные правительством варианты сноса незаконных строений и отметил, что поскольку в правительстве до сих пор не определили порядок сноса незаконных построек, он сам снесет эту пристройку.

"Есть письмо от Министерства культуры, что это все незаконно. Мы не только уберем мусор, но и снесем всю эту кулинарию, которую они построили", - сказал Усатый.

После этих слов мэр Бельц при помощи лома и кувалды, начал ломать гипсокартонные стены, выложенные застройщиком поверх стен театра.

"Так будет со всеми. Мы сейчас поднимем все те объекты, которые еще не получили законного решения суда и продолжим в работы городе на следующей неделе", - сказал Ренато Усатый.

Он также отметил, что если этот прямой эфир смотрит застройщик, и если у него есть совесть, то он может приехать и подключиться к работе по сносу данной пристройки.

Незаконная постройка находится под парадной лестницей Национального театра им.В.Александри. По замыслу авторов застройки, там планировалось предприятие общепита.