Владимир Путин намерен напрямую включиться в предвыборную кампанию Додона ...

Президент России Владимир Путин готовится посетить Молдову перед выборами президента, в которых будет участвовать ставленник Кремля Игорь Додон.

О планируемом визите Путина в Кишинев сообщил изданию Sputnik Молдова пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Поездка возможна, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков отметил, что пока также не проработан статус визита российского президента: рабочий, официальный или государственный.

Ранее, о том, что Молдову намереваются посетить либо Владимир Путин, либо премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон в эфире контролируемого им телеканала "Первый в Молдове".

Предположительно, выборы президента Молдовы состоятся в ноябре текущего года. Они пройдут по введенной при режиме олигарха Владимира Плахотнюка неконституционной системе прямых выборов. По Конституции, выборы президента должны проходить в парламенте.