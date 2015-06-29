Часть депутатов Партии социалистов готова выйти из фракции ...

В ближайшее время структура парламента может претерпеть существенные изменения, а часть депутатов контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов выйдут из фракции.

Об этом заявил в эфире телеканала Publika TV лидер "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый.

"Насколько я знаю, сегодня из последних сил удерживается часть депутатов Партии социалистов, который хотят уйти [из фракции]. Часть демократов сидят "на чемоданах"", - заявил Усатый, отказавшись называть количество готовящихся "на выход" депутатов.

В этой связи он также сообщил, что уверен в проведении досрочных парламентских выборах. "Если не будет досрочных парламентских выборов до президентских, то они пройдут сразу после президентских", - заявил Усатый.

Известно, что президентские выборы намечены на ноябрь текущего года.