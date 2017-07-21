В Демпартии оплакивают выход еще одного депутата ...

Демпартия продолжает "размножаться делением". Её покинул еще один депутат, присоединившись к "группе Канду-Сырбу".

О своем выходе из ДПМ сообщил в соцсетях депутат Георге Брашовский, опубликовав направленное им заявление в адрес руководства Парламента.

Уход Брашовского растрогал до слёз почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова. О своих эмоциях Дьяков сообщил в соцсетях, уточнив, что в слезах был не только он, но и сам Брашовский.

"Несколько минут назад мне позвонил мой коллега Георге Брашовски. Со слезами на глазах, извиняясь, он сказал мне, что покидает фракцию и присоединяется к группе Канду. Я пытался переубедить его, но понял, что все уже решено. Он плакал, я тоже плакал!

Великая трагедия! Когда понимаешь и ничего не можешь сделать!", - написал Дьяков в Facebook.

В свою очередь, председатель ДПМ Павел Филип был более хладнокровным, написав в соцсетях, что Брашовский "с самого начала был с ушедшей группой" и "пришел в партию ради денег".

"Они его оставили на несколько дней, для разнообразия, чтобы было фальшивое ощущение непрекращающегося выхода. Переформатирование ДПМ идет хорошо: те, кто пришли в партию ради денег, поняли, что эта эпоха прошла и больше не находят себя в ДПМ, поэтому и уходят добровольно", - написал Павел Филип по поводу выхода Георге Брашовского из Демпартии.

19 февраля группа из шести депутатов во главе с родственником беглого олигарха Владимира Плахотнюка, Андриана Канду покинула Демпартию, объявив о создании отдельной фракции. В группу вошли бывшие вице-председатели ДПМ Андриан Канду, Сергей Чеботарь, Элеонора Граур и Сергей Сырбу, а также Корнелий Падневич и Григорий Репещук. Как заявил Андриан Канду, мотивируя решение группы покинуть ДПМ, Демпартия стала "практически невидимой на политической арене страны".