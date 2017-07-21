Церковь предложила спасаться от коронавируса молитвами ...

Об этом говорится в пресс-релизе Митрополии Молдовы, распространенном на ее официальном сайте.

Представители Православной Церкви призывают молдаван соблюдать советы и следовать рекомендациям Министерства здравоохранения касательно правил гигиены и здоровья.

"Мы призываем верующих больше молиться в этот период, регулярно исповедоваться, помазывать себя святым маслом, ежедневно пить святую воду, возносить молитвы Матери Божьей и всем святым, которые излечивают от болезней", - отмечается в документе Митрополии Молдовы.

Кроме того, Митрополия рекомендовала священникам и прихожанам молиться на церковных службах за больных.

В пресс-релизе Митрополии ничего не сказано по поводу соблюдаемой в церквах традиции целовать иконы и руки священникам, а также причащаться из одной ложечки, что в этот период может лишь способствовать распространению вируса.

В то же время, днем ранее, например, в соседней Румынии, Патриархия вышла с рекомендацией временно избегать целования икон в церквях. Согласно специальному сообщению Румынской Патриархии, людям рекомендовано целовать находящиеся у них дома иконы.

Кроме того, румынские священнослужители призвали людей, имеющих симптомы гриппа любого типа, а также описанные властями симптомы коронавируса, избегать в те дни посещения церкви, а вместо этого слушать Святую Литургию по радио или по ТВ.

В случае причащения, служителям Румынской Церкви разрешено использовать принесенную прихожанами собственную ложечку.

С подобным призывом к прихожанам обратилась в Румынии и Католическая Церковь, а прихожанам и служителям разрешено избегать рукопожатий в процессе службы.