Эрдоган призвал Путина не стоять на пути Турции в Сирии ...

Выступая на встрече с законодателями в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным он призвал Владимира Путина оставить Турцию наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Haberturk.

"Я сказал Путину вчера: "Что ты там (в Сирии. — РБК) делаешь? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один. <...> Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно", — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, его войска вошли в Сирию не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. «И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем», — добавил он.

Говоря о потерях в результате обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб, Эрдоган сообщил, что число погибших военных со стороны Турции увеличилось до 36. "Мы уничтожили более 2,1 тыс. сирийских военных, 300 единиц военной техники, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", — заключил он.

Путин и Эрдоган пообщались по телефону днем 28 февраля. Основной темой их общения стало обострение ситуации в Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале на фоне взаимных обстрелов турецких войск и сирийской правительственной армии. Турция заявила о гибели более 30 своих военнослужащих в результате удара со стороны сил официального Дамаска. В свою очередь турецкая армия нанесла удары с воздуха и земли по позициям сирийских военных. В Минобороны России сообщили, что погибшие турецкие солдаты находились в рядах террористических группировок, которые предприняли попытку масштабного наступления.