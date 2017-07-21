Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев ...

(ФОТО) В условиях преступной бездеятельности властей, об угрозе экологической катастрофы заявляют простые граждане, возмущающиеся массовой вырубкой деревьев в Молдове.

Об очередном факте незаконной рубки зеленых насаждений сообщил житель Новых Анен Станислав Панфилий, предоставив соответствующие фото-факты преступления.

"Тот ужас, что я застал, после возвращения в родной город, поверг меня в глубочайший шок!

Лесополосы, которые когда-то славились изобилием пышных деревьев, пением птиц, свежим и насыщенным воздухом, практически полностью уничтожены!

Незаконная вырубка происходит неподалёку от жилых зон, есть, информация, что на древесину добытую незаконным путём, даже можно сделать заказ! Одним словом, беспредел в районе поставлен на поток!

Все бы ничего, но продолжается это уже на протяжении нескольких лет!

И это при существовании компетентных органов…

Что самое страшное, идет вырубка защитных лесополос!

Чтобы лучше понять масштабы экологической проблемы, разберёмся в самом понятии:

Лесозащитные полосы — защитные лесные насаждения в виде рядов деревьев и кустарников, создаваемые среди пахотных земель, на пастбищах, в садах, оросительных каналов, по бровкам оврагов, на склонах и т.п.

Лесные полосы создаются для преодоления вредного влияния суховеев на урожай, улучшения водного режима почвы путём задержания снега и уменьшения испарения, для предотвращения эрозии почв и роста оврагов.

В местах применения лесных полос улучшается состояние почвы, повышается насыщенность её кислородом, увеличивается количество гумуса, становится многообразней флора. Лесные полосы привлекают птиц и диких животных, создают возможность для их перемещения или сезонной миграции.

Не трудно догадаться, что в результате незаконной деятельности, которую мы имеем на сегодняшний день, наносится колоссальный урон сельскохозяйственным землям, а также жилым зонам, которые находятся в оползневой зоне, где уже на сегодняшний день образовались довольно глубокие овраги.

Основными очагами незаконной вырубки являются:

1. Территория на выезде из города Анений Ной, неподалёку от Каушанской трассы и так называемого Второго озера. На фото можно заметить свежеспиленные деревья довольно крупных размеров.

2. Посёлок Березки, Новоаненского района. Здесь проблема приобрела невообразимые масштабы. Вырублено 80% некогда густозасаженной лесополосы, остатки продолжают уничтожаться и по сегодняшний день! Не обошла эта участь и еще одну лесополосу вблизи жилых домов, которая высажена на склоне для предотвращения эрозии почвы и защиты вышеупомянутого населенного пункта.

3. Полезащитные лесополосы на окраинах Анений-Ной, селе Березки, вплоть до села Гырбовецул Ноу.

Считаю данное положение дел в районе вопиющим, и недопустимым! Варварские действия неизвестных лиц, а также неэффективная работа компетентных органов, создали катастрофическую экологическую ситуацию!

В данной связи мною было направлено заявление в центральный аппарат экологической инспекции по охране окружающей среды. Надеюсь на их оперативное реагирование, и конкретные действия!

В связи с вышеизложенным, призываю примэрию города Анений Ной, а также районный совет, обеспечить на территории города и района в целом – полноценное функционирование ЗАКОНА "об охране окружающей среды" N 1515-XII от 16.06.93", - написал в редакцию агентства Панфилий.

В своем обращении он отметил, что считает всех нас ответственными за сохранение природного наследия нашей страны.

"Что мы оставим своим детям? Решать только нам!" – резюмировал житель города Новые Анены Станислав Панфилий, возмутившись бездействием властей в отношении совершающих экологические преступления.