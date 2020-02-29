Марши памяти Немцова в Москве и Петербурге стали общегражданскими протестами ...

В субботу в Москве на марш памяти одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, убитого пять лет назад, вышли десятки тысяч человек.

По данным объединения волонтеров "Белый счетчик", ведущего подсчет участников митингов и шествий, на акцию на Страстном бульваре собрались более 22 тысяч человек, при этом около 200 опоздавших оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками. По данным же МВД, в акции участвовали 10,5 тыс. человек.

На растянутом во всю ширину улицы транспаранте впереди колонны видны надписи "Путина в отставку" и "Заказчик убийства должен сидеть".

Из траурного мероприятия марш превратился в протестное - участники выступили против новых поправок в Конституцию России и в поддержку политзаключенных.

В Санкт-Петербурге марш сначала пытались запретить, а потом разрешили шествие длиной 700 метров. Восьмерых участников марша задержали — включая человека с плакатом "Я знаю, кто заказал".

Как сообщает издание "Meduza", накануне марша памяти классные руководители петербургских школ получили срочное письмо от городского комитета по образованию. В нем их попросили провести "профилактическую работу со школьниками, чтобы те не ходили на протестные акции.

Всего, по оценке организаторов марша в Санкт-Петербурге, на акцию пришли до трех тысяч человек. В 2019 году их было как минимум вдвое меньше. Скандируя "Наше имя — Борис Немцов", "Убийц Немцова к ответу" и "Помнить — значит бороться", люди дошли от метро до рамок металлоискателей, стоящих у прохода к Соловецкому камню.

Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается зам.командира батальона "Север" внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.