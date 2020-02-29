show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 21:49  

Платон: Выйдя на свободу, я достану Плахотнюка из любой части света

Сегодня, 19:59  

Марши памяти Немцова в Москве и Петербурге стали общегражданскими протестами

Сегодня, 16:34  

Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев

Сегодня, 16:15  

Эрдоган призвал Путина не стоять на пути Турции в Сирии

Сегодня, 10:47  

Церковь предложила спасаться от коронавируса молитвами

Сегодня, 00:25  

В Демпартии оплакивают выход еще одного депутата
все новости
ИЩУ

Марши памяти Немцова в Москве и Петербурге стали общегражданскими протестами

Опубликовано : 29 февраль 2020 г. 19:59 | Просмотров: 315 | Категория: Мир

В субботу в Москве на марш памяти одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, убитого пять лет назад, вышли десятки тысяч человек.

По данным объединения волонтеров "Белый счетчик", ведущего подсчет участников митингов и шествий, на акцию на Страстном бульваре собрались более 22 тысяч человек, при этом около 200 опоздавших оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками. По данным же МВД, в акции участвовали 10,5 тыс. человек.

На растянутом во всю ширину улицы транспаранте впереди колонны видны надписи "Путина в отставку" и "Заказчик убийства должен сидеть".

Из траурного мероприятия марш превратился в протестное - участники выступили против новых поправок в Конституцию России и в поддержку политзаключенных.

В Санкт-Петербурге марш сначала пытались запретить, а потом разрешили шествие длиной 700 метров. Восьмерых участников марша задержали — включая человека с плакатом "Я знаю, кто заказал".

Как сообщает издание "Meduza", накануне марша памяти классные руководители петербургских школ получили срочное письмо от городского комитета по образованию. В нем их попросили провести "профилактическую работу со школьниками, чтобы те не ходили на протестные акции.

Всего, по оценке организаторов марша в Санкт-Петербурге, на акцию пришли до трех тысяч человек. В 2019 году их было как минимум вдвое меньше. Скандируя "Наше имя — Борис Немцов", "Убийц Немцова к ответу" и "Помнить — значит бороться", люди дошли от метро до рамок металлоискателей, стоящих у прохода к Соловецкому камню.

Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается зам.командира батальона "Север" внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Марши памяти Немцова в Москве и Петербурге стали общегражданскими протестами

Марши памяти Немцова в Москве и Петербурге стали общегражданскими протестами ...

Просмотров: 293
Эрдоган призвал Путина не стоять на пути Турции в Сирии

Эрдоган призвал Путина не стоять на пути Турции в Сирии ...

Просмотров: 377
Wizz Air отменяет авиарейсы в Италию

Wizz Air отменяет авиарейсы в Италию ...

Просмотров: 994
Украинские националисты обвинены в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Украинские националисты обвинены в сотрудничестве с российскими спецслужбами ...

Просмотров: 7 971
В Украине учрежден День сопротивления российской оккупации Крыма

В Украине учрежден День сопротивления российской оккупации Крыма ...

Просмотров: 822
Путину предлагалось использовать двойника

Путину предлагалось использовать двойника ...

Просмотров: 898
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 200
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 520
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 630
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 335
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 109 747
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 023
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 47 540
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 41 559
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 38 339
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 22 657
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 22 511
Министру иностранных дел грозит отставка после скандального заявления

Министру иностранных дел грозит отставка после скандального заявления

Просмотров: 20 608
ВЛАСТЬ
Платон: Выйдя на свободу, я достану Плахотнюка из любой части света

Платон: Выйдя на свободу, я достану Плахотнюка из любой части света

Сегодня, 10:47  Церковь предложила спасаться от коронавируса молитвами
Сегодня, 00:25  В Демпартии оплакивают выход еще одного депутата
Вчера, 19:08  Часть депутатов Партии социалистов готова выйти из фракции
ЛЮДИ
Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев

Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев

27.02.2020  Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса
25.02.2020  Политзаключенные потребовали отозвать лицензию адвоката у коррумпированных бывших прокуроров и судей
13.02.2020  Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды

Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды

15.02.2020  АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью
15.02.2020  Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела
14.02.2020  Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта