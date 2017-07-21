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Платон: Выйдя на свободу, я достану Плахотнюка из любой части света

Опубликовано : 29 февраль 2020 г. 21:49 | Просмотров: 481 | Категория: Власть

Осужденный по выдвинутым в период режима Плахотнюка обвинениям по делу о краже миллиарда и финансовым преступлениям Вячеслав Платон настаивает на своей невиновности и считает, что Плахотнюку жизненно важно держать его в тюрьме.

Об этом Вячеслав Платон заявил в эксклюзивном интервью телеканалу JurnalTV.

"Я невиновен и никуда никто не денется. Меня отпустят, вариантов нет!", - заявил Вячеслав Платон. Он отметил, что Плахотнюк смеется из Майами, хорошо понимая, что пока Платон сидит, он может быть спокоен.

"Никто серьезно им заниматься не будет. Активы его за рубежом и в Молдове никто не арестует. Никто не запустит в полную меру судебные процессы по его экстрадиции. Потому что, есть один очень мотивированный парень – это я. С которым нельзя договориться, которого нельзя купить, который достанет его из любой части света. И ему жизненно важно, чтобы я сидел. Он понимает, что если я выйду, проблем у него будет очень много. В десятки раз больше, чем сейчас", - подчеркнул Платон.

В этом же интервью Платон сообщил, что пока приговор в отношении него в силе, Плахотнюку нельзя предъявить обвинение. "Потому что, адвокаты Плахотнюка придут в любой суд и скажут, что согласно вступившему в законную силу решению эти деньги украл Платон", - добавил он.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса по его делу власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях. Платон был задержан в Украине и экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров.

3 февраля Апелляционная палата Кишинева отменила приговор к 12 годам лишения свободы по делу об активной коррупции и мошенничестве, о выводе несколько сотен миллионов леев из компаний "Moldasig" и "Alliance Insurance Group". В то же время, Платон продолжает отбывать срок по делу об отмывании денег через "Banca de Economii. По этому делу он приговорен к 18 годам лишения свободы.


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