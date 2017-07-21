Владимир Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на экономику ...

Совещание президент России провел в правительственном терминале московского аэропорта "Внуково". Кроме нескольких министров, на совещание к Путину были созваны нефтяных корпораций: "Газпром нефть", "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Татнефть".

На этом же совещании было объявлено, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного и фондового рынков с 2008 года. Однако, по мнению Путина, текущий уровень цен на нефть является "приемлемым для России".

"Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, то нужно нам посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит, - сказал Путин, цитируемый ТАСС. - А здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик".

Путин подчеркнул, что глобальные финансовые и сырьевые рынки чувствительно реагируют на события планетарного масштаба: в частности, нефтяные котировки марки Brent снизились до 50 долларов за баррель. В этой связи он отметил, что сложно делать какие-либо прогнозы, но России нужно быть готовой к любым сценариям.