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Андрей Нэстасе официально включился в спор с Додоном за должность президента

Опубликовано : 01 март 2020 г. 12:46 | Просмотров: 403 | Категория: Власть

Более чем за полгода до объявления даты выборов президента, Платформа DA выдвинула своего лидера Андрея Нэстасе на эту должность.

Как и в 2016 году, сейчас партию Андрея Нэстасе также не беспокоит, что выборы президента проходят по незаконно введенной системе, путем незаконного изменения Конституции.

Решение о выдвижении Андрея Нэстасе было принято в воскресенье, на заседании Национального политического совета Платформы DA.

В распространенном по итогам заседания документе, Платформа DA отмечает, что "после почти 4 месяцев (после отставки правительства Санду – Ред.) усилий и постоянных призывов, предпринимаемых Платформой DA с целью объединить под одним национальным проектом все про-европейские, национальные политические энергии против Игоря Додона, они провалились по причинам, которые история запишет в своих книгах".

В этой связи Национальный политсовет партии единогласно принял решение выдвинуть Андрея Нэстасе кандидатом на должность президента.

Предположительно, власти намерены провести выборы президента в ноябре этого года.


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