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Виорел Морарь стоял 'на шухере' и является соучастником кражи миллиарда долларов – Платон

Опубликовано : 01 март 2020 г. 21:22 | Просмотров: 840 | Категория: Власть / Криминал

Бывший глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией, а ныне подсудимый Виорел Морарь не может претендовать на оправдание по делу о краже миллиарда из банковской сферы, поскольку он являлся членом организованной преступной группировки во главе с Владимиром Плахотнюком.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью телеканалу JurnalTV осужденный по выдвинутым в период режима Плахотнюка обвинениям по делу о краже миллиарда и финансовым преступлениям Вячеслав Платон.

В уголовном деле в отношении Мораря, Платон имеет процессуальное качество потерпевшего.

"Я буду настаивать, чтобы г-на Мораря привлекли в качестве члена преступного сообщества Плахотнюка, который соучаствовал в краже миллиарда путем сокрытия истинных бенефициаров, сокрытия направлений финансовых средств, бездействия в их возврате, фальсификации уголовных дел с целью прикрытия истинных бенефициаров, сокрытия доказательств", - заявил Вячеслав Платон.

Он отмечает, что у Виорела Мораря в период его нахождения в Генеральной прокуратуре было четко определенное Плахотнюком место и зона ответственности. В этой связи он привел пример банды. "Есть банда: одни напали на банк, а другие, как говорят в этой среде, стоят "на шухере". Вот, г-н Морарь стоял "на шухере" в прокуратуре. И любые поползновения в отношении членов банды, организаторов банды, участников банды, он пресекал. Чтобы очистить руководителей банды и членов банды от обвинений, он предъявил эти обвинения Платону, Филату, он обвинял всех, кроме членов банды. Стоял "на шухере". Он такой же участник кражи миллиарда, как и все остальные", - подчеркнул Платон.

Поэтому, он намерен настаивать, чтобы "дело Мораря" было расследовано сквозь призму ст.42 Уголовного кодекса об организации преступного сообщества, либо участия в преступном сообществе.

В подтверждение своих обвинений Платон отметил, что, расследуя 5 лет кражу миллиарда, Виорел Морарь не нашел "ни копейки". Кроме того, Платон обвинил Мораря в том, что тот преднамеренно сфальсифицировал все материалы уголовного дела в отношении Платон с целью скрыть вину в банковской краже клана Плахотнюка, которого Вячеслав Платон называет "главным государственным преступником".

"Морарь отказал во всем: в свидетелях по краже миллиарда, Морарь отказал в очной ставке с главным государственным преступником Плахотнюком, с Яраловым, с Канду, с Филатом, с Шором, со всеми, кто хоть как-то мог пролить свет на данное преступление", - добавил Платон.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса по его делу власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях. Платон был задержан в Украине и экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров.

3 февраля Апелляционная палата Кишинева отменила приговор к 12 годам лишения свободы по делу об активной коррупции и мошенничестве, о выводе несколько сотен миллионов леев из компаний "Moldasig" и "Alliance Insurance Group". В то же время, Платон продолжает отбывать срок по делу об отмывании денег через "Banca de Economii. По этому делу он приговорен к 18 годам лишения свободы.


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