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Вдова Листьева считает непрофессиональным расследование его убийства

Опубликовано : 01 март 2020 г. 22:01 | Просмотров: 223 | Категория: Мир

Спустя 25 лет после убийства журналиста Влада Листьева, его вдова Альбина Назимова считает правдоподобной ни одну из версий причины этого преступления.

Об этом вдова журналиста рассказалв интервью изданию Meduza, отметив, что у нее нет никакой версии того, кто заказчик этого убийства.

"Я ничего не знаю наверняка. Из того, что я слышала на официальном уровне, ни одна версия мне не кажется правдоподобной. А на неофициальном… Это как история с айсбергом. Мы все равно видим только верхушку. Мы не знаем, что под водой", - заявила она.

В этой связи она считает, что "для следственных органов, безусловно, раскрыть убийство Влада и назвать заказчика важно репутационно".

"Но у меня нет по этому поводу никаких иллюзий, я уверена, что они просто не могут расследовать это дело. Не не хотят, а именно не могут. То, с чем я сталкивалась на уровне следствия, было просто непрофессионально", - подчеркнула Назимова, отметив, что не верит в то, что "когда-нибудь нам назовут имя заказчика".

Влад Листьев с января по 1 марта 1995 года был генеральным директором "Общественного российского телевидения" (ОРТ). Он был застрелен неизвестными на лестничной площадке в подъезде своего дома в центре Москвы. Убийство так и не было раскрыто.


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