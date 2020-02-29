Бывший прокурор антикоррупции Морарь незаконно помещал в тюрьму бизнесменов с целью наживы ...

Являющийся подсудимым по целому ряду тяжких уголовных преступлений бывший глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь был главным гестаповцем на службе олигарха и бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью телеканалу JurnalTV осужденный по выдвинутым в период режима Плахотнюка обвинениям по делу о краже миллиарда и финансовым преступлениям Вячеслав Платон.

Платон возмутился появившимися выступлениями ряда политиков, считающих, что обвинения в адрес Виорела Мораря носят "предвзятый" и "заказной" характер.

В этой связи содержащийся в Кишиневском СИЗО №13 (ПУ-13) Платон рассказал, как и в чьих интересах действовал преступный "конвейер" Мораря.

Он сообщил, что именно Морарь возбуждал дела на примаров, советников, депутатов "с целью принудить их поддерживать главного государственного преступника Плахотнюка". Взамен, Морарь имел "карьерный рост, возможность воровать".

"Ему дали его деляночку. Он мог арестовывать бизнесменов и "доить" их. Поэтому, через 3-й корпус ПУ-13 прошло огромное количество бизнесменов, которые 3-4-5 месяцев сидели, их "выдаивали", они рассчитывались [деньгами] и выходили пустые, как барабаны, без бизнеса, без семей уже. И это был конвейер", - отметил Платон.

По его свидетельству, действовал своеобразный "бартер". "Ты работаешь на Хозяина, выполняешь все его команды, а тебе дают возможность грабить бизнесменов. Вот, как работала эта система. И г-н Морарь возглавлял это гестапо, где был главным гестаповцем у главного государственного преступника страны. И когда сегодня какие-то политические деятели выступают в его защиту, я говорю: "Ребята, не саморазоблачайтесь! Не несите чушь! Еще 9 месяцев назад вы кричали о режиме Плахотнюка, о его сателлитах, о его палачах. А теперь вы палачей делаете героями?", - заявил Вячеслав Платон.

Ранее уже сообщалось, что являющийся одним из самых одиозных прокуроров, отстраненный от должности глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь находится под уголовным преследованием по обвинению в фальсификации документов в пользу олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме того, Генеральный прокурор Александр Стояногло озвучил еще целую серию обвинений в адрес Мораря, сообщив, что в отношении него открыто еще одно уголовное дело и что Морарь обвиняется в участии в транснациональной схеме по отмыванию денег.