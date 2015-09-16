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Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Опубликовано : 02 март 2020 г. 08:49 | Просмотров: 5 343 | Категория: Власть / Кишинев

Махинация с очевидно завышенными счетами за поставленное в январе тепло оказалась не единственной в деятельности монополиста в лице АО Termoelectrica, действующего под прикрытием властей.

В редакцию агентства OMEGA поступило сообщение от группы потребителей, обративших внимание на то, что пользующийся безнаказанностью поставщик теплоэнергии ежемесячно (!) заставляет платить дважды за последний день периода начисления.

В подтверждение этого вывода, были предоставлены "платежки" за период начисления за ноябрь - с 02.11.19 по 29.11.19; за декабрь – с 29.11.19 по 27.12.19; за январь – с 27.12.19 по 31.01.20.

"Обратите внимание, что мы за один и тот же день платим ДВАЖДЫ: в ноябре за 29 ноября и в декабре за 29 ноября. В декабре за 27 декабря и в январе за 27 декабря", - говорится в обращении потребителей, правомерно возмущающихся тем, что АО Termoelectrica заставляет население платить дважды за один и тот же день.

Для того, чтобы понять масштабы хищений, достаточно обратиться к официальной статистике предприятия. Согласно этим данным, ежемесячно "платежки" выставляются на 210 тысяч квартир, 315 частных домов, 675 бюджетных организаций и 577 предприятий.

Агентство OMEGA готово предоставить право на реплику представителям АО Termoelectrica, ответственным лицам из Национального агентства по регулированию в энергетике, а также посреднику INFO BON SRL, ежемесячно выставляющему счета потребителям.

 


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