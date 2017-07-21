Путин может возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму ...

Пропрезидентская партия "Единая Россия" планирует взять конституционное большинство на выборах в Госдуму за счет электоральных махинаций в одномандатных округах и участии Владимира Путина во главе списка партии.

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники.

Согласно источникам издания, российская партия власти намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих думских выборах за счет одномандатных округов. За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, "Единая Россия" при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае, провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах. Помочь партии выставить проходных кандидатов может "Общероссийский народный фронт". Источники “Ъ” также не исключают сценария, при котором на думских выборах списки "Единой России" возглавит Владимир Путин.

"Кремль рассчитывает на конституционное большинство по итогам думских выборов 2021 года, говорят источники “Ъ”, близкие к администрации президента. Это особенно важно в преддверии президентских выборов 2024 года, в которых, скорее всего, уже не будет участвовать Владимир Путин: большинство в парламенте пригодится для обеспечения стабильности перехода", - пишет издание.

Планируется, что "Единая Россия" получит больше мандатов за счет партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%. Если они суммарно получат 20% голосов, это обеспечит ЕР возможность забрать 54–56% мандатов по списку, или 121–127 депутатских кресел из 225. Конституционное большинство составляет 300 мандатов, так что единороссам понадобится еще примерно 180 мандатов по округам. Источник, близкий к администрации президента, отмечает, что в худшем случае (при негативном для партии исходе голосования по спискам) единороссам надо будет получить порядка 190 мандатов.

"КоммерсантЪ" напоминает, что "Единая Россия" традиционно пользуется на федеральных выборах поддержкой Владимира Путина. Два источника “Ъ”, близких к администрации президента, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит он сам, как это было в 2007 году.