FLASH // Ветераны приднестровского конфликта штурмуют Дом правительства ...

Сотни ветеранов приднестровского конфликта штурмуют центральный вход в Дом правительства с требованием об отставке правительства Иона Кику.

Протестующим противостоят несколько десятков полицейских.

Штурмующие выкрикивают лозунги: "Предатели!", "Долой Додона!", "Долой правительство!", "В отставку Чокоя!" (глава МИДЕИ - Ред.).

В трансляции через соцсети ветераны призвали всех своих сторонников прийти в поддержку.