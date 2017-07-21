FLASH // Ветераны приднестровского конфликта штурмуют Дом правительства
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Сотни ветеранов приднестровского конфликта штурмуют центральный вход в Дом правительства с требованием об отставке правительства Иона Кику.
Протестующим противостоят несколько десятков полицейских.
Штурмующие выкрикивают лозунги: "Предатели!", "Долой Додона!", "Долой правительство!", "В отставку Чокоя!" (глава МИДЕИ - Ред.).
В трансляции через соцсети ветераны призвали всех своих сторонников прийти в поддержку.
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