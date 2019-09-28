Премьер-министр обвинил протестующих ветеранов в политической ангажированности и истерии ...

Вышедшие на протест перед зданием Правительства ветераны приднестровского конфликта были обвинены премьер-министром Ионом Кику в ненависти "к государственным зданиям" и политической ангажированности протестующих.

Свою реакцию премьер-министр Ион Кику опубликовал на своей странице в соцсетях, не указав чей именно политический заказ исполняют вышедшие на протест ветераны.

"Мы все опечалены истерическими действиями, организованными некоторыми скрытными политическими силами, манипулированием группой протестующих и разжиганием ненависти и насилия в этот священный день для страны. Разрушение дверей правительства, государственного здания не является доказательством патриотизма, напротив, это доказательство того, что вы ненавидите здания страны и государства. Эти здания принадлежат не премьер-министру или сановнику, а народу Республики Молдова", - написал Кику, реагируя на предпринятую ветеранами попытку штурма Дома правительства и разбитое в этой связи стекло входной двери в здание.

Кроме того, премьер-министр считает, что протестующие исполняют заказ неких "сил из тени", не обозначив, кого именно он имеет в виду.

"Сожалеем, что некоторые люди оказались в тени сил, желающих дестабилизации Республики Молдова, используя ненависть, агрессию и социальное разделение. Мы надеемся, они осознали, что были неправы. Призываю всех к спокойствию и мудрости. Только примирение и понимание обеспечат хорошее развитие страны и наше территориальное воссоединение", - заявил премьер-министр Ион Кику.

В понедельник ветераны приднестровского конфликта вышли на протест к Дому правительства. Изначальные требования дополнительных социальных гарантий переросли в требование об отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, заявившим о решающей роли России в прекращении конфликта на Днестре, а затем и об отставке всего правительства. В определенный момент, один из ветеранов призвал собравшихся "к борьбе!" и разбил булавой стеклянную дверь Дома правительства. После этого, все присутствующие на площади стянулись к входу в здание, а власти стянули сотни сотрудников спецподразделений полиции.

Правительственные чиновники отказались встречаться с протестующими. В результате, ветераны перекрыли движение на центральных улицах Кишинева и отказываются уходить с Площади Великого национального собрания.

Протестующие скандируют: "Предатели!", "Долой Додона!", "Долой правительство!", "В отставку Чокоя!" (глава МИДЕИ - Ред.), "Досрочные выборы!".