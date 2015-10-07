Додон ожидал от протеста ветеранов кровопролития и пообещал привлечь их к ответственности ...

Как и премьер-министр Ион Кику, занимающий должность президента Игорь Додон также считает, что за проходящим в центре Кишинева протестом ветеранов приднестровского конфликта стоят "некоторые политики".

Додон не стал называть по имени тех, кого он имел в виду, но судя по приписке "беглые", речь идет о Владимире Плахотнюке и Илане Шоре.

"К сожалению, однако, еще есть политические силы, которые решили превратить 2 марта в день нового кровопролития, ненависти и раскола. Не впервые происходит так, что некоторые политики (теперь беглые) манипулируют нуждами и недовольством ветеранов, чтобы спровоцировать жесткое столкновение различных групп и совершить действия против общественного порядка, против государства и граждан, в конце концов", - написал в соцсетях Додон.

По его мнению, протест ветеранов не соответствовал демократическим нормам и пообещал правовые последствия для участников протеста. "То, что мы все увидели сегодня на Площади Великого национального собрания, не имело ничего общего с демократическими ценностями и соблюдением прав граждан. Были разбиты стёкла, долгое время движение транспорта в городе было заблокировано, протестующие незаконно препятствовали передвижению десятков тысяч людей в столице, возникли проблемы у стариков, детей и людей с ограниченными возможностями. Всё это получит твердую правовую оценку правоохранительных органов, и виновные будут привлечены к ответственности", - отметил Додон.

Он назвал проходящий протест "вспышкой насилия", обвинив в ее организации "определенные политические группировки". "Есть информация о том, что протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры – проплачены, и это очень напоминает то, что было раньше. В частности, замечены лица, ранее часто использовавшиеся Демократической партией при Плахотнюке для проведения акций против оппозиционных партий", - заявил Додон, обязав компетентные органы "пролить свет на тех, кто организовал эти провокации, и проинформировать об этом общество".

По состоянию на 18.00, протестующие разблокировали движение в центре Кишинева. Это стало возможным лишь после того, как им было обещано, что в 18.30 на Площадь выйдет премьер-министр Ион Кику.

В понедельник ветераны приднестровского конфликта вышли на протест к Дому правительства. Изначальные требования дополнительных социальных гарантий переросли в требование об отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, заявившим о решающей роли России в прекращении конфликта на Днестре, а затем и об отставке всего правительства. В определенный момент, один из ветеранов призвал собравшихся "к борьбе!" и разбил булавой стеклянную дверь Дома правительства. После этого, все присутствующие на площади стянулись к входу в здание, а власти стянули сотни сотрудников спецподразделений полиции.

Правительственные чиновники отказались встречаться с протестующими. В результате, ветераны перекрыли движение на центральных улицах Кишинева и отказываются уходить с Площади Великого национального собрания.

Протестующие скандируют: "Предатели!", "Долой Додона!", "Долой правительство!", "В отставку Чокоя!" (глава МИДЕИ - Ред.), "Досрочные выборы!".