Полиция возбудила уголовные дела в отношении протестовавших ветеранов ...

Генеральный инспекторат полиции сообщил о возбуждении преследования в отношении протестовавших в понедельник ветеранов приднестровского конфликта.

Как сообщается в пресс-релизе ГИП, участники прошедшего в понедельник протеста "пытались спровоцировать дестабилизацию общественного порядка, вследствие чего было разбито стеко входной двери в Дом правительства и причинен ущерб".

"Манифестанты нарушили право граждан на свободу передвижения, посредством блокирования движения общественного транспорта по различным улицам", - отмечается а пресс-релизе полиции.

В этой связи Генеральный инспекторат полиции сообщает, что все допущенные незаконные действия были задокументированы компетентными органами, "а причастные к этому лица будут наказаны в соответствии с положениями закона".

В понедельник ветераны приднестровского конфликта вышли на протест к Дому правительства. Изначальные требования дополнительных социальных гарантий переросли в требование об отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, заявившим о решающей роли России в прекращении конфликта на Днестре, а затем и об отставке всего правительства. В определенный момент, один из ветеранов призвал собравшихся "к борьбе!" и разбил булавой стеклянную дверь Дома правительства. После этого, все присутствующие на площади стянулись к входу в здание, а власти стянули сотни сотрудников спецподразделений полиции.

Правительственные чиновники отказались встречаться с протестующими. В результате, ветераны перекрыли движение на центральных улицах Кишинева, отказываясь уходить с Площади Великого национального собрания.

Протестующие скандировали: "Предатели!", "Долой Додона!", "Долой правительство!", "В отставку Чокоя!" (глава МИДЕИ - Ред.), "Досрочные выборы!".

Вечером, премьер-министр Ион Кику принял 10 представителей протестующих, а после встречи протест был завершен.